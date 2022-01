10.499 aktive Corona-Fälle sind derzeit in Tirol gemeldet. Die gute Nachricht ist aber: In den Krankenhäusern ist die Lage derzeit noch stabil. Heute werden vermutlich zahlreiche FPÖ-Anhänger und Impfkritiker an einer in Innsbruck geplanten Großdemo teilnehmen. Alle Details im Live-Blog.