In Österreich und auch in Tirol erkranken derzeit immer mehr Menschen am Coronavirus. Fast 6000 neue Infektionen kamen am Freitag hinzu. Alleine in Tirol sind derzeit sind 2625 Menschen als infiziert registriert. Zudem starben in den vergangenen 24 Stunden vier Menschen in Tirol in Verbindung mit dem Virus. Alle Details im Live-Blog.