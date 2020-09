In den vergangenen 24 Stunden wurden in Tirol 52 weitere Personen positiv aufs Coronavirus getestet und 190 Genesene gemeldet. Aufregung gab es am Dienstag um die Vorverlegung der Sperrstunde auf 22 Uhr ab Freitag. Zudem raten die Niederlande ab sofort von "nicht dringenden Reisen" nach Innsbruck und Wien ab. Alle Details im Live-Blog.