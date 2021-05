In der Ötztaler Gemeinde Umhausen gilt ab heute eine Ausreisetestpflicht. Die Infektionszahlen in Tirol sind indes rückläufig, auch die Zahl Covid-Patienten in den Spitälern sinkt. Vollständig Geimpfte müssen in den USA laut CDC-Empfehlung keine Maske mehr tragen. Alle Details im Live-Blog.