Die beliebte Veranstaltung, die traditionell am Nationalfeiertag im Landhaus in Innsbruck über die Bühne geht, kann heuer coronabedingt nicht stattfinden, das gab Landeshauptmann Platter am Freitag bekannt. In Tirol hat sich seit gestern Abend eine weitere Person infiziert. Alle Details im Live-Blog.