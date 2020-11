Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ist am Sonntag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Ministerin gehe es aber gut. Die Zahl der Spitalspatienten ist in Tirol indes auf 388 gestiegen. Ex-NEOS-Abgeordnete Irmgrad Griss sprach sich unterdessen für eine Impfpflicht in Österreich aus. Alle Details im Live-Blog.