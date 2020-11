Die Zahl der Corona-Infizierten in Tirol sank weiter: Mit Stand Sonntagfrüh waren 5378 aktive Fälle registriert. Die Zahl der Spitalspatienten stieg hingegen an. Nach dem 7. Dezember werde es in Österreich keine „übereilten Öffnungsschritte“ geben, dämpft der Kanzler die Erwartungen auf baldige Lockerungen. Details im Live-Blog.