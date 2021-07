In fast allen Tiroler Impfzentren, die heute im Rahmen des Tiroler Impfsonntags eine Impfung ohne Voranmeldung anbieten, gab es schon am Vormittag Wartezeiten von über einer Stunde. In den Zentren Innsbruck, Kufstein und Kundl waren die Kapazitäten schnell ausgelastet, am frühen Nachmittag waren in Kundl alle Impfstoffe vergeben. Alle Details im Live-Blog.