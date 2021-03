Für die Gemeinden Haiming, Roppen, Virgen und Matrei in Osttirol kommt ab Freitag eine Ausreise-Testpflicht. In Vorarlberg darf ab 15. März die Gastronomie auch in Innenbereichen aufsperren, zudem werden Events mit bis zu 100 Personen zugelassen. Alles dazu im Live-Blog.