Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Tirol ist in den vergangenen 24 Stunden wieder leicht gesunken. Von Donnerstag auf Freitag gab es laut Dashboard des Landes 97 positive Tests. In Wien treten verschärfte Corona-Maßnahmen in Kraft. Die bis Anfang November befristeten Regeln bringen vor allem Nachteile für Ungeimpfte. Alle Details im Live-Blog.