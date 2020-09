Wie bereits angekündigt, hat Belgien Tirol und Vorarlberg auf die rote Liste gesetzt, auch vor Reisen in die Bundeshauptstadt wird gewarnt. In den vergangenen 24 Stunden sind in Tirol 72 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Regierungsspitze wird Freitagnachmittag die Landeschefs im Kanzleramt treffen. Alle Details im Live-Blog.