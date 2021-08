Angesichts steigender Zahlen an neuen schweren Corona-Fällen gelten in Israel seit Sonntag wieder strengere Beschränkungen. Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist nun Tirol mit 59,3. Derzeit sind 577 Personen aktiv positiv in Tirol. Alle aktuellen Meldungen im Live-Blog.