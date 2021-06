Am Freitag wurden in Tirol erneut mehr Genesene als Neuinfektionen registriert. Die von der Reisewirtschaft herbeigesehnte Lockerung der Corona-Restriktionen wird indes Insidern zufolge am Freitag grünes Licht von den EU-Mitgliedstaaten bekommen. Gegen Corona Geimpfte können damit künftig zwei Wochen nach der Spritze ohne Testauflagen in der EU reisen. Alle Details im Live-Blog.