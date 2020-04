Coronavirus-Blog

In Tirol sind derzeit 1352 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit gestern Abend haben sich 90 neu angesteckt, wieder gesund wurden in den vergangenen 24 Stunden 135. Seit dem Vormittag starben in Tirol sechs Corona-Infizierte. Wir berichten im Live-Blog. Wir berichten im Live-Blog.