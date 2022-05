Das Burgenland, Kärnten und Tirol sind die einzigen Bundesländer, in denen noch hohes Corona-Risiko herrscht. Sie werden gemäß dem Dokument der zuständigen Kommission heute auf der Corona-Ampel „Orange" geschalten. Die Corona-Neuinfektionen dürften in Österreich bis in den Sommer auf dem aktuellen Level bleiben. Alle Details im Live-Blog.