In der Osttiroler Gemeinde Abfaltersbach tritt ab Donnerstag eine Ausreisetestpflicht beim Verlassen des Gemeindegebietes bis vorerst inklusive 9. Mai in Kraft. Die besonders in Tirol in Erscheinung tretende Coronavirus-Variante B1.1.7-E484K geht weiter stark zurück. Alle Details im Live-Blog.