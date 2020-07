Kommt die Maskenpflicht in Österreich zurück? Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte eine Entscheidung bis Sonntag an. Damit sich wieder mehr Menschen an die Bestimmungen halten, kündigt die Tiroler Polizei mehr Kontrollen und Aufklärungsgespräche an. In Tirol sind aktuell 38 Personen infiziert. Alle Details im Live-Blog.