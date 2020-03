Am Montag wurden in Tirol neue Fälle von Coronavirus-Infektionen bekannt, darunter auch ein Studierender der Uni Innsbruck. Auch ein 48-jähriger Innsbrucker infizierte sich. In Südtirol stieg die Zahl der Coronavirus-Patienten auf 36, in italienischen Gefängnissen brachen Revolten aus. Weltweit stürzten die Börsen am Montag ab. Wir berichten im Newsblog.