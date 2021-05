Am 28. Mai tagen diesbezüglich Experten mit den Landeshauptleuten. Das gab Bundeskanzler Kurz nach einer Expertenrunde zur Corona-Schutzimpfung am Donnerstag bekannt. Demnächst sollen in ganz Österreich Impftermine für alle Altersgruppen freigeschaltet werden. Alle Details im Live-Blog.