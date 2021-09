Die Gesundheitsminister der 20 wichtigsten Wirtschaftsnationen wollen in Rom über weitere Schritte in der Pandemie beraten. Gesundheitsminister Mückstein hat eine Impftour durch Gemein­den mit niedriger Impfquote gestartet. Die Zahl der aktiven Fälle in Tirol ist binnen 24 Stunden beinahe unverändert geblieben. Alle Details im Live-Blog.