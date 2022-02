Eine Expertenkommission soll die Regierung beim weiteren Vorgehen in Sachen Impfpflicht beraten. Bis 8. März soll ein Bericht dazu vorliegen. Sowohl in Tirol als auch in ganz Österreich steigt indes die Zahl der Corona-Patienten in Spitälern, die der Intensivpatienten ist leicht rückläufig. Alle Details im Live-Blog.