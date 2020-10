Sollte es dem US-Präsidenten weiter so gut gehen wie am Sonntag, hoffe man, ihn womöglich bereits an diesem Montag entlassen zu können. Seit Samstagabend liegen in Tirol 113 weitere positive Coronavirus-Testergebnisse vor. Für mehrere Gottesdienste im Bezirk Kufstein wird ein öffentlicher Aufruf ausgesprochen. Alle Details im Live-Blog.