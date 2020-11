Dramatischer Zuwachs an Todesfällen in Tirol: Bis Mittwochfrüh wurden in Tirol sieben neue Fälle verzeichnet, bei denen Betroffene an oder mit einer Covid-19-Erkrankung verstarben. Unterdessen kritisieren die NEOS, dass die Details für den Umsatz-Ersatz betroffener Unternehmen noch nicht geklärt sind. Alle Details im Live-Blog.