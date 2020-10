In Tirol steigen die Corona-Zahlen weiter stark an: 167 neue Infektionen wurden seit Mittwochabend festgestellt. Tirols LH Günther Platter (ÖVP) hat strengere Corona-Maßnahmen verkündet. Unter anderem wird eine Registrierungspflicht in der Gastro eingeführt, die Sperrstunde bleibt um 22.00 Uhr. Alle Details im Live-Blog.