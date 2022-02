In den USA hat die Arzneimittelbehörde FDA das Zulassungsverfahren für den Covid-19-Impfstoff von BioNTech/Pfizer zum Einsatz bei Babys und Kleinkindern eingeläutet. Unterdessen sind die Corona-Zahlen in Tirol in den letzten 24 Stunden deutlich zurückgegangen. Alle Details im Live-Blog.