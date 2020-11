6464 SARS-CoV-2-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden sind am Freitag in Österreich gemeldet worden. Fast 3000 Personen liegen im Krankenhaus, davon 421 auf Intensivstationen. Auch in Tirol stiegen die Zahlen wieder massiv. Seit dem Abend gab es acht Todesfälle. Alle Details im Live-Blog.