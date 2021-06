Die neuen Regelungen umfassen vor allem jene Maßnahmen, die die Regierung am 17. Juni angekündigt hat. So soll die Sperrstunde fallen, unter Berücksichtigung der 3-G-Regel ist auch Tanzen im Club und Trinken an der Bar wieder möglich. Wegfallen werden – auch im Handel – die Quadratmeter-Regeln. Alle Details im Live-Blog.