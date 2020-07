Die wieder steigenden Zahlen an nachgewiesenen Corona-Infektionen in vielen Ländern sind laut WHO kein Anzeichen einer zweiten Welle. In Österreich liegt die Zahl der Neuinfektionen erneut über 100. Die gesteigerte Reiseaktivität wird zu vermehrten Cluster-Infektionen führen, glaubt der Virologe Norbert Nowotny. Alle Details im Live-Blog.