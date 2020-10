Die Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl sieht den starken Zuwachs an Corona-Patienten, die im Spital aufgenommen werden müssen, mit Sorge. Auch in den Tiroler Krankenhäusern ist die Zahl übers Wochenende massiv angestiegen. Nach drei Monaten wird in der australischen Stadt Melbourne der Lockdown aufgehoben. Alle Details im Live-Blog.