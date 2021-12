EU-Kommissionspräsidentin Ursula Von der Leyen ist dafür, die Einführung einer Corona-Impfpflicht in der gesamten EU prüfen zu lassen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich lag indes am Mittwoch wieder bei über 10.000. Zudem starben 61 Menschen an oder mit dem Virus. Alle Details im Live-Blog.