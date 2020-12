Tirol ist am Sonntag in den dritten Tag der Massentestungen gestartet, die bisherige Teilnahme verlief nicht so stark wie erhofft. Bis Sonntagmittag nahmen insgesamt 183.000 Bürger aus Tirol teil. Unterdessen gab es in Österreich binnen 24 erneut 2741 Corona-Fälle. Alle Details im Live-Blog.