Die Zahl der Neuinfektionen geht sowohl in Österreich als auch in Tirol weiter zurück. - Über zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie unternimmt Italien weitere Schritte zur Lockerung der Corona-Beschränkungen. Ab Sonntag (1. Mai) ist in Italien der sogenannte Grüne Pass nicht mehr erforderlich. Alle Details im Live-Blog.