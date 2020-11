In Tirol gab es bis Samstag erneut mehr Genese als neue Coronavirus-Fälle. Dafür ist die Zahl der an oder mit Coronavirus gestorbenen Personen dramatisch angestiegen. Die Zahl der Corona-Patienten in den Spitälern ging hingegen leicht zurück. In Südtirol folgten viele dem Aufruf zu Massentestungen. Alle Details im Live-Blog.