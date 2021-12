In Tirol wurden von Freitag auf Samstag 812 neue Fälle und 1151 Genesene registriert. Damit sinkt die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus Infizierten weiter. Die Impfpflicht in Österreich sei für Personen ab 14 Jahren vorgesehen, sagte indes Ärztekammer-Präsident Szekeres im Vorfeld eines Gipfels zu dem Thema am Freitag. Alle Details im Live-Blog.