Angesichts der hohen Anzahl an Neuinfektionen gilt Wien in Deutschland jetzt offiziell als Corona-Risikogebiet. Eine Warnung für Tirol gibt es nicht, das Auswärtige Amt weist jedoch explizit auf die steigenden Zahlen in Tirol hin. Derzeit gelten hier 656 Personen als infiziert. Für die Stadt Innsbruck sowie die Bezirke Schwaz und Innsbruck-Land gibt es öffentliche Aufrufe. Alle Details im Live-Blog.