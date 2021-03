Die „Osterruhe“ ab 1. April in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ist nun in eine erste Verordnung gegossen. Wien hat noch vor dem Start eine Verlängerung angekündigt. Im Burgenland ist die Zahl der Intensivpatienten bereits so groß, dass die Spitäler in den Notbetrieb gehen mussten. Wir berichten im Live-Blog!