Die WHO will erneut eine fairere weltweite Verteilung von Impfstoffen anstoßen. Das Gesundheitsministerium arbeitet indes an einer Verordnung zu 3G am Arbeitsplatz. Der Handelsverband spricht sich zwar für zusätzliche Corona-Sicherheitsmaßnahmen aus, damit müssten aber auch Erleichterungen bei der Maskenpflicht verknüpft werden. Alle Details im Live-Blog.