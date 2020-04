Coronavirus-Blog

Die Zahl der Corona-Infizierten in Tirol sinkt weiter. Am Dienstag verstarben jedoch vier weitere Erkrankte. Indes wurden Lockerungen angekündigt. So wird die Quarantäne über das Paznauntal, St. Anton am Arlberg und Sölden mit Donnerstag aufgehoben. Schulen und Gastronomie werden ab 15. Mai schrittweise wieder hochgefahren. Wir berichten im Live-Blog.