Irland verschärft seine Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie drastisch und setzt die höchste von fünf Stufen in Kraft, was de facto fast einem Lockdown entspricht. In Tirol ist es erneut zu einer hohen Zahl an positiven Testungen gekommen. Derzeit gelten 1772 Personen als infiziert. Alle Details im Live-Blog.