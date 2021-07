Wegen fehlender Daten stockt der Zulassungsprozess für das russische Corona-Vakzin Sputnik weiter. In der EU sind indes mehr als die Hälfte aller Erwachsenen vollständig gegen Covid-19 geimpft. Das teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag in Brüssel mit. Alle Details im Live-Blog.