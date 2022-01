Angesichts rasch steigender Infektionszahlen hat das Land Tirol Besuchseinschränkungen in Spitälern empfohlen. Das Militärkommando Tirol verstärkt seine Einsatzkräfte um mehr als die Hälfte. An stark frequentierten Orten in Ischgl und St. Anton gilt ab Donnerstag eine FFP2-Maskenplicht im Freien. Alle Details im Live-Blog.