Um die besonders vulnerable Gruppe vor dem Coronavirus zu schützen, will die Regierung an alle über 65-jährigen Bewohner in Österreich FFP2-Masken kostenlos versenden. In Tirol gab es in den vergangenen Stunden 383 neue Coronavirus-Fälle, 660 Personen sind im gleichen Zeitraum genesen. Alle Details im Live-Blog.