Heute endete österreichweit der harte Lockdown in Österreich. Viele Menschen nützten die Gunst der Stunde und stürzten die Einkaufsgeschäfte. Unterdessen gab es bis Montagfrüh 263 neue Fälle in Tirol. In den Spitälern stieg die Zahl der Corona-Patienten leicht an. Alle Details im Live-Blog.