Kaminbrand in Leutasch: 19-Jähriger bei Löschversuch verletzt

Leutasch – Ein Kaminbrand in einem Hotel sorgte am Sonntagnachmittag für einen Feuerwehreinsatz in Leutasch. Der dritte Stock der Unterkunft war so verraucht, dass die Einsatzkräfte mit schwerem Atemschutz zur Brandstelle vordringen mussten. 35 Mitglieder der Feuerwehr Leutasch und neun der Feuerwehr Unterleutasch standen im Löscheinsatz. Auch die Rettung war mit zehn Personen vor Ort.