Gut zu wissen: Das ist bei Italienreisen wegen des Coronavirus zu beachten

Rom – In den vergangenen Tagen haben sich die Meldungen zur Ausbreitung des Coronavirus in Italien überschlagen. Mittlerweile sind im Norden des Landes sieben Menschen an der neuartigen Lungenkrankheit verstorben, die Behörden meldeten Montagmittag insgesamt 219 Infiziert – ein Großteil davon in der Lombardei. Die Ausbreitung der Erkrankung sorgt auch hierzulande für Verunsicherung, vor allem, wenn man in den nächsten Tagen oder Wochen eine Reise in unser südliches Nachbarland geplant hat. Was Reisende in den kommenden Tagen oder Wochen beachten sollten, haben wir im Folgenden zusammengefasst.