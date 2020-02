Tödlicher Arbeitsunfall in Going, Obduktion angeordnet

Going - Am Montag kam es in Going am Wilden Kaiser zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Ein 61-Jähriger war in einer Firmenhalle an einem Häcksler tätig. Dabei stand er auf einem 51Zentimeter hohen Trittbrett um die Maschine zu betätigen. Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Mann dann rückwärts vom Trittbrett auf den Hinterkopf gefallen sein.