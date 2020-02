Sanierung Luegbrücke: Einigung auf unabhängigen Gutachter

Innsbruck - Am späten Montagnachmittag trafen sich Vertreter des Wipptals, der Asfinag und dem Land Tirol, um über die weitere Vorgehensweise rund um die dringend notwendige Generalerneuerung der Luegbrücke (A 13 Brennerautobahn) zu beraten.

"Bei dieser unabhängigen Variantenprüfung sollen sowohl der Neubau der Brücke als auch die Tunnellösung neutral gegenübergestellt werden", so die Asfinag in einer Aussendung am Montagabend.