Der Kampf um die Kristallkugeln: Zwischen Hoffen und Bangen

Denn während sie über das Rote Trikot jubelt, tut sie das (wohl) nur, weil sich die 66-fache Weltcupsiegerin nach dem plötzlichen Tod von Papa Jeff im Februar zurückgezogen hat. Eine Rückkehr steht in den Sternen. Wie es weitergeht, weiß keiner so recht. Ebenso wenig wie bei Petra Vlhova, Shiffrins Erzrivalin. Die Slowakin erlitt am Sonntag eine Knorpelverletzung im Knie, ihre Saison ist in Gefahr. Apropos Gefahr: Da ist ja noch das Coronavirus, das sowohl den Weltcup am Wochenende in La Thuile als auch das März-Finale in Cortina (beide ITA) bedroht. Eine Absage steht vorerst nicht im Raum. So groß der Jubel bei Brignone auch sein mag, so unklar ist derzeit, wie laut er am Ende noch sein wird.