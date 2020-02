Sozialwirtschaft: Streiks in 28 Tiroler Betrieben

Innsbruck - Vergangene Woche brachte die sechste Kollektivvertrags-Verhandlungsrunde für die Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) erneut kein Ergebnis. Nun haben die Gewerkschaften GPA-djp und vida in einem Krisengespräch mit rund 20 Tiroler Betriebsräten weitere Protestmaßnahmen beschlossen.

„Wir sind fest entschlossen, unser Ziel der längst notwendigen Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden pro Woche zu erreichen“, so die Gewerkschaften in einer Aussendung am Dienstag.