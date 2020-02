Profilbild mit Partner dient als Schutz vor „Bedrohungen“

Melbourne, Wien – Nutzer sozialer Medien, die in einer Beziehung sind, verwenden oft ein Paar-Bild als Profilfoto, um damit ihre Partnerschaft vor Bedrohungen von außen zu schützen. Das hat eine Umfrage des Wissenschaftsportals The Conversation ergeben. Zu möglichen Bedrohungen gehören demnach Ex-Partner und auch potenzielle romantische Rivalen, die von dem Bild abgeschreckt werden sollen.

Das Portal hat 236 Facebook-User befragt, die sich in Beziehungen befinden. Ein Großteil sieht den Partner als einen Teil der eigenen Identität an und präsentiert ihn deswegen so prominent auf dem eigenen Account. Doch ein anderer, wichtiger Grund war eher strategischer Natur, nämlich das Abwehren von Bedrohungen.